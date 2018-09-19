Глава СПЧ предложил отправлять россиян в колонии сразу после приговора

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил узаконить отправку в колонии осужденных, в отношении которых обвинительный приговор не вступил в силу.

«С его (осужденного, — прим. ред.) согласия — да, без его согласия — нет. Чтобы кого-то до вступления приговора в законную силу отправлять в колонию — так вопрос не стоит. Другой вопрос: если человек не оспаривает судебное решение, и он готов, хочет поехать в колонию еще до вступления приговора в законную силу, поскольку он проходит стадию апелляции, он может иметь такую возможность — по его желанию», — приводит слова Федотова «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.