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Кредиторы «ВИМ-Авиа» решили банкротить авиакомпанию

17:34, 19.09.2018
Кредиторы «ВИМ-Авиа» решили банкротить авиакомпанию
Фото: Fred Schaerli / commons.wikimedia.org

Кредиторы авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Татарстане, приняли решение о ее банкротстве. Временный управляющий авиакомпании Мария Булатова признала невозможным финансовое оздоровление предприятия.

«По итогам процедуры наблюдения сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности и не поступило предложений по финансовому оздоровлению, внешнему управлению, то есть по оздоровительным процедурам», — приводит ТАСС слова Булатовой.

Она уточнила, что сумма включенных в реестр требований кредиторов достигла 15,6 млрд рублей.

Напомним, что заседание кредиторов авиакомпании было назначено на сегодня. В повестку дня был внесен пункт о возможности признания перевозчика банкротом.

БизнесТранспорт Татарстан
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