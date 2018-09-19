Кредиторы «ВИМ-Авиа» решили банкротить авиакомпанию
Кредиторы авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в Татарстане, приняли решение о ее банкротстве. Временный управляющий авиакомпании Мария Булатова признала невозможным финансовое оздоровление предприятия.
«По итогам процедуры наблюдения сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности и не поступило предложений по финансовому оздоровлению, внешнему управлению, то есть по оздоровительным процедурам», — приводит ТАСС слова Булатовой.
Она уточнила, что сумма включенных в реестр требований кредиторов достигла 15,6 млрд рублей.
Напомним, что заседание кредиторов авиакомпании было назначено на сегодня. В повестку дня был внесен пункт о возможности признания перевозчика банкротом.БизнесТранспорт Татарстан
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