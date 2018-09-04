Кредитор «ВИМ-Авиа» предложил обсудить на собрании банкротство авиакомпании

Кредитор «ВИМ-Авиа» — ОАО «Банк Российский кредит» (лишенный лицензии в 2015 году) предложил на первом собрании кредиторов обсудить вопрос о банкротстве авиакомпании. Об этом сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Собрание кредиторов «ВИМ-Авиа» состоится 19 сентября в Казани. Всего в повестке значится 16 вопросов. Один из них предусматривает обсуждение обращения в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, говорится в сообщении.

Также на собрании будет рассмотрен отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения. Кроме того, будет обсуждаться возможность введения финансового оздоровления авикомпании, введения внешнего управления, заключения мирового соглашения и др.

Ранее временный управляющий ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» Мария Булатова заявила о выявлении признаков преднамеренного банкротства.