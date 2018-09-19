В России могут появиться специальные «суперголосующие» акции для основателей компаний

Министерство экономического развития России предлагает разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями.

Ведомство предлагает несколько способов сделать корпоративное законодательство более гибким из-за возврата бизнеса и офшоров в связи с санкциями, передают «Ведомости».

Среди инициатив — предложение дать бизнесу право выпускать акции с разными условиями. По словам партнера Bryan Cave Leighton Paisner Антона Панченкова, это станет революцией для российского законодательства.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, что суперголосующие акции позволят «выстраивать более гибкие структуры с точки зрения управления и владения акциями, чтобы больше влияния на управление имели одни акционеры, а финансовый доход — другие».

Ранее Орешкин заявил, что решение Банка России о повышении ключевой ставки до 7,5% практически не повлияет на темпы инфляции в 2018 году.