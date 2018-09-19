Повышение ключевой ставки практически не повлияет на инфляцию в 2018 году — Минэкономразвития

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что решение Банка России о повышении ключевой ставки до 7,5% практически не повлияет на темпы инфляции в 2018 году.



Ведомство не планирует пересматривать прогноз роста потребительских цен на 2018 и 2019 год.

«Решение Центрального Банка на инфляцию этого года не окажет практически никакого влияния. У нас та же динамика кредитования больше зависит от волатильности долгосрочных ставок», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, прогноз инфляции на 2018 год составляет 3,4% при условии, что курс вернется на значения, которые заложены в прогнозе — $64 рубля на конец этого года.

«На следующий год у нас оценка 4,3%, мы ожидаем, как и ожидали, роста инфляции до уровня 5% в первом квартале, у нас эта траектория сохраняется», — добавил Орешкин.

Напомним, 14 сентября Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2014 года на 0,25% — до 7,5%.

