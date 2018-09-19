В Самаре 73 детские площадки признаны опасными для жизни детей

Специалисты «РКС-Самара» насчитали 73 детские площадки в городе, представляющие угрозу жизни для подростков.

По данным компании, территории данных площадок находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. В связи с этим они несут потенциальную опасность для детей, играющих на них.

Добавим, ранее специалисты провели обследование, в рамках которого выявили все незаконные строения на сетях. Списки были переданы в администрации районов и прокуратуру. «РКС-Самара» просит обратить внимание городских, правоохранительных органов, управляющих компаний и родителей на существующую проблему.

Напомним, в Удмуртии будут штрафовать за парковку на детских площадках и пешеходных дорожках.