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В Удмуртии будут штрафовать за парковку на детских площадках и пешеходных дорожках

12:03, 12.09.2018
В Удмуртии будут штрафовать за парковку на детских площадках и пешеходных дорожках
Фото: city-n.ru

Депутаты госсовета Удмуртии на сегодняшней сессии приняли законопроект, по которому устанавливаются штрафы за нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елена Дербилова, речь идет о запрете размещения транспортных средств на озелененных территориях, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения города.

Размер административного штрафа на собственника транспорта составит 2 тыс. рублей. При этом при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного взыскания его размер снижается наполовину.

Общество Удмуртия
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