В Удмуртии будут штрафовать за парковку на детских площадках и пешеходных дорожках

Депутаты госсовета Удмуртии на сегодняшней сессии приняли законопроект, по которому устанавливаются штрафы за нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов.

Как сообщила председатель постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Елена Дербилова, речь идет о запрете размещения транспортных средств на озелененных территориях, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках, колодцах и камерах систем инженерно-технического обеспечения города.

Размер административного штрафа на собственника транспорта составит 2 тыс. рублей. При этом при уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного взыскания его размер снижается наполовину.