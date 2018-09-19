Новые подрядчики домов «Салават купере» обнаружили нарушения при строительстве

Новые подрядчики приступили к работам в двух домах первой очереди казанского жилого района «Салават купере», при отделке которых были допущены нарушения.

В доме № 11-5 сотрудники ООО «ПСК Народный дом» стягивают полы, устанавливают пластиковые окна и балконные двери, монтируют электропроводку, слаботочные сети и вентиляционное оборудование и выполняют комплекс других работ. Ранее стены помещений в этом здании были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения.

В доме № 11-1 сотрудникам ООО «Строитель+» также приходится заново штробить стены из-за отсутствия или повреждения электропроводки. Кроме того, в некоторых помещениях из-за нарушения технологий отслаивается штукатурка. Также в доме стягивают полы и обустраивают внутренние сети электро- и водоснабжения, канализации и отопления, сообщили в пресс-службе Госжилфонда при президенте РТ.

Дом же № 11-3 полностью завершен и будет заселен после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее «Реальное время» писало, что в «Салават купере» заселили дома 11 и 13 на улице Наиля Юсупова.