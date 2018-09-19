Суд оставил приговор экс-депутату, избившему Dj Smash, без изменений

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор экс-депутату Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, которые ранее были признаны виновными в избиении Dj Smash.

Апелляционные жалобы осужденных были рассмотрены в среду, 19 сентября. В итоге судья оставил приговор суда первой инстанции без изменений, несмотря на доводы защиты, в том числе наличие у Телепнева двух несовершеннолетних детей и ипотеки.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.

По закону осужденные обязаны самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания в колонию-поселение.