Саратовского чиновника задержали за взятку в миллион рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении саратовского чиновника по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным ведомства, глава комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин в период с июня по август этого года лично получил от директора компании-поставщика детского питания частями взятку на сумму около миллиона рублей. Вознаграждение было передано за беспрепятственное исполнение заключенных между комитетом и юридическим лицом договоров на поставку питания.

Бунина задержали сотрудники ФСБ во время получения взятки в 260 тысяч рублей. Деньги были изъяты. В настоящее время чиновник дал признательные показания, расследование уголовного дела продолжается, рассказали в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, ранее главу Оренбурга арестовали за взятки.