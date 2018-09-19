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Эксперты готовят законопроект о новых акциях, которые позволят сохранить контроль при снижении доли

09:53, 19.09.2018

Эксперты совета по корпоративному праву при Минэкономразвития (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты) готовят законопроект о новых акциях для основателей компаний.

Они хотят разрешить выпускать особенные акции, которые позволят сохранить контроль при снижении доли. Предполагается, что это поможет бизнесу легче перенести возвращение из офшоров, обусловленное санкциями, сообщают «Ведомости».

Ранее Госдеп США сообщил, что Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за введенных против нее американских санкций. По данным Минфина США, с января 2017 года санкции ввели в отношении 212 лиц и компаний из России.

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