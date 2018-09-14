Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за санкций — Госдеп США

Россия потеряла «десятки миллиардов долларов» из-за введенных против нее американских санкций. По данным Минфина США, с января 2017 года санкции ввели в отношении 212 лиц и компаний из России.



«Мы считаем, что наши санкции в совокупности обошлись российскому правительству в десятки миллиардов долларов, в дополнение к более широкому воздействию на государственные секторы и эффекту охлаждения в целом относительно перспектив российской экономики», — передает «Прайм» со ссылкой на помощника госсекретаря США Манишу Сингх.

Отмечается, что с 2014 года до января 2017 года США также ввели целый пакет санкций из-за ситуации на Украине и в Крыму и из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы, которое власти РФ отрицают.

Ранее в Госдепе США анонсировали введение «жестких санкций» из-за дела Скрипалей. На этом фоне рубль резко начал слабеть в ходе торгов на Мосбирже.