Новости общества

02:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане пройдет яичный фестиваль, отмененный в июле из-за птичьего гриппа

00:57, 19.09.2018
В Татарстане пройдет яичный фестиваль, отмененный в июле из-за птичьего гриппа
Фото: amo-rt.tatarstan.ru

В Татарстане пройдет III Всероссийский фестиваль «Скорлупино», отмененный ранее из-за птичьего гриппа.

Как сообщается на сайте мероприятия, оно пройдет 29 сентября в Пестрецах.

Напомним, 18 июля в Татарстане из-за птичьего гриппа отменили всероссийский яичный фестиваль «Скорлупино». Сам праздник должен был пройти 21 июля. Карантин по птичьему гриппу был отменен в конце августа.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты