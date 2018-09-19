В Татарстане пройдет яичный фестиваль, отмененный в июле из-за птичьего гриппа
В Татарстане пройдет III Всероссийский фестиваль «Скорлупино», отмененный ранее из-за птичьего гриппа.
Как сообщается на сайте мероприятия, оно пройдет 29 сентября в Пестрецах.
Напомним, 18 июля в Татарстане из-за птичьего гриппа отменили всероссийский яичный фестиваль «Скорлупино». Сам праздник должен был пройти 21 июля. Карантин по птичьему гриппу был отменен в конце августа.Общество Татарстан
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