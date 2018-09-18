Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,3 километра

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Сегодня самой длинной пробкой было затруденние на Сибирском тракте и улице Ершова длиной в 3.3 км. Оно образовалось от улицы Академика Арбузова до улицы Абжалилова.

Как рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки», этот затор продержался 5 часов.

Отмечатся, что сегодня на ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, нехарактерный для данного времени. Это Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в центр (4 балла, что на 3 балла выше обычного), Оренбургский тракт в город (3 балла, что на 2 балла выше обычного), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

Напомним, накануне в Казани произошел провал по улице Николая Ершова, который вызвал пробки в этом районе города. Сроки восстановления на месте аварии пока неизвестны.