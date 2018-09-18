Новости общества

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Милонов предложил запретить в России самогонные аппараты

16:02, 18.09.2018
Милонов предложил запретить в России самогонные аппараты
Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России самогонные аппараты. При этом контроль за исполнением закона следует возложить на граждан, назначив вознаграждение за информацию.

«Не знаю, по какой злой воле самогонные аппараты не запрещены. Надо запретить самогонные аппараты. Там, где было казино, там был поначалу высокий запрос на казино, сейчас он сошел на нет...» — цитирует RNS Милонова.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев поддержал предложение Милонова, уточнив, что необходимо запретить промышленные самогонные аппараты.

«Нужно как минимум запретить промышленные самогонные аппараты, которые сейчас продаются», — пояснил Косачев.

Накануне Милонов предложил ввести «сухой закон».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты