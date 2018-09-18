Милонов предложил запретить в России самогонные аппараты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить в России самогонные аппараты. При этом контроль за исполнением закона следует возложить на граждан, назначив вознаграждение за информацию.



«Не знаю, по какой злой воле самогонные аппараты не запрещены. Надо запретить самогонные аппараты. Там, где было казино, там был поначалу высокий запрос на казино, сейчас он сошел на нет...» — цитирует RNS Милонова.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев поддержал предложение Милонова, уточнив, что необходимо запретить промышленные самогонные аппараты.

«Нужно как минимум запретить промышленные самогонные аппараты, которые сейчас продаются», — пояснил Косачев.

Накануне Милонов предложил ввести «сухой закон».