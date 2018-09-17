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Милонов предложил ввести в России сухой закон

11:18, 17.09.2018
Милонов предложил ввести в России сухой закон
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минздрава России Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.

«Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством. Главная часть моего предложения — введение временного сухого закона на территории Российской Федерации до момента наведения порядка в алкогольной отрасли и наступления перелома показателей алкоголизации населения нашей страны», — указывается в письме, которое есть в распоряжении «РИА Новости».

Напомним, ранее 59% россиян поддержали введение запрета на продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

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