Центробанк понизил курсы доллара и евро

Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на завтра, 19 сентября.

Стоимость доллара снизилась на 44 коп. — до 67,75 рубля, следует из данных регулятора. Курс евро понизился на 18 коп. и составил 79,17 рубля.

Накануне ЦБ уже снизил курс евро до 79,36 рубля, курс доллара — до 68,19 рубля. Напомним, рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне повышения Банком России ключевой ставки.

