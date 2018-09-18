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Центробанк понизил курсы доллара и евро

13:15, 18.09.2018
Центробанк понизил курсы доллара и евро
Фото: pixabay.com

Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на завтра, 19 сентября.

Стоимость доллара снизилась на 44 коп. — до 67,75 рубля, следует из данных регулятора. Курс евро понизился на 18 коп. и составил 79,17 рубля.

Накануне ЦБ уже снизил курс евро до 79,36 рубля, курс доллара — до 68,19 рубля. Напомним, рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне повышения Банком России ключевой ставки.

ЭкономикаФинансы
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