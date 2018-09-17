Центробанк понизил курсы доллара и евро на 18 сентября

Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на завтра, 18 сентября.

Стоимость доллара снизилась на 8 коп. — до 69,19 рубля, следует из данных регулятора. Курс евро понизился на 59 коп. и составил 79,36 рубля.

Напомним, ЦБ повысил курс евро на прошедшие выходные до 79,95 рубля. Курс доллара уменьшился на 35,44 копейки — до 68,28 рубля. Позднее рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне повышения Банком России ключевой ставки.