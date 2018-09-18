В Пермском крае правительство создало Совет по развитию волонтерства
В Пермском крае создан Совет по развитию добровольчества. Соответствующий указ с подписью губернатора региона Максима Решетникова опубликован на сайте правительства.
Согласно тесту документа, совет будет постоянно действующим совещательным органом, организованным в целях повышения эффективности волонтерской деятельности в Пермском крае. В совет войдут 23 человека, в том числе представители власти и общественных организаций. Главой назначен вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков.
Стоит отметить, что курировать совет будет региональное Министерство образования.
Напомним, ранее Путин распорядился создать комитет по подготовке к 25-й годовщине принятия Конституции РФ.ОбществоВласть
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