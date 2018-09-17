Путин распорядился создать комитет по подготовке к 25-й годовщине принятия Конституции РФ

В России будет создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования 25-летия принятия Конституции РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



В состав комитета войдут первый замруководителя Аппарата президента Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде РФ Михаил Кротов, первый заместитель управляющего делами президента Николай Аброськин, представитель президента в Госдуме Гарри Минх и другие, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Отмечается, что оргкомитету в течение месяца необходимо разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и празднованию 25-летия принятия Конституции.

Напомним, Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года Всенародным голосованием.