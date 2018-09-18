Конкурсное производство в «Фонике Гипс» продлили на 3 месяца

Арбитражный суд Татарстана продлил конкурсное производство в отношении ООО «Фоника Гипс» сроком на три месяца.



Как следует из сообщения арбитражного управляющего в едином реестре сведений о банкротствах, срок конкурсного производства продлен до 12 ноября 2018 года. При этом судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего предполагается провести 8 ноября.

Ранее сообщалось, что НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» и «Фоника Гипс» заключили договор купли-продажи предприятия за 3 млрд рублей.

