Конкурсное производство в «Фонике Гипс» продлили на 3 месяца
Арбитражный суд Татарстана продлил конкурсное производство в отношении ООО «Фоника Гипс» сроком на три месяца.
Как следует из сообщения арбитражного управляющего в едином реестре сведений о банкротствах, срок конкурсного производства продлен до 12 ноября 2018 года. При этом судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего предполагается провести 8 ноября.
Ранее сообщалось, что НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» и «Фоника Гипс» заключили договор купли-продажи предприятия за 3 млрд рублей.
Справка
25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погиблидвое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.
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