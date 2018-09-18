Тарасенко после обработки 100% бюллетеней лидирует на выборах главы Приморья

Во втором туре выборов губернатора Приморского края победил врио главы региона Андрей Тарасенко, выдвинутый от «Единой России».

После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) получил 48,06% голосов, сообщается на сайте ЦИК.

Ранее стало известно, что Ищенко предложили стать замом Тарасенко. Проигравший кандидат отказался и решил отстаивать свою «победу» до конца.

Напомним, Ищенко вчера объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке люди потребовали отменить результаты выборов, а КПРФ подала первые иски о возможных нарушениях. Уже к вечеру Ищенко объявил о прекращении голодовки.