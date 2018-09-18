Минниханов встретился с султаном малайзийского штата Джохор

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с султаном штата Джохор в Малайзии Ибрагимом Исмаилом.

Фото со встречи Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram.

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Ранее стало известно, что татарстанский лидер находится с рабочим визитом в Малайзии. Ему уже рассказали о перспективах по открытию нового порта в 2019 году.

Напомним, ранее Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме, где он обсудил сотрудничество, в том числе и с Малайзией.