Минниханов прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом во Владивосток для участия в IV Восточном экономическом форуме.



На полях форума Рустам Минниханов проведет ряд деловых встреч с представителями таких компаний, как «Йокогава электрик», «Хитачи», «Лотте», говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов также встретится с министром торговли и промышленности Индии Сурешом Прабху, президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгом и руководителями китайских провинций Сычуань, Чжэцзян и Шаньдун.

Ранее Минниханов опубликовал в Instagam фото с водопадов в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.