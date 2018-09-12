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Минниханов прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2018

02:03, 12.09.2018
Минниханов прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2018
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом во Владивосток для участия в IV Восточном экономическом форуме.

На полях форума Рустам Минниханов проведет ряд деловых встреч с представителями таких компаний, как «Йокогава электрик», «Хитачи», «Лотте», говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов также встретится с министром торговли и промышленности Индии Сурешом Прабху, президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгом и руководителями китайских провинций Сычуань, Чжэцзян и Шаньдун.

Ранее Минниханов опубликовал в Instagam фото с водопадов в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России.

ОбществоВласть Татарстан
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