Минниханов опубликовал видео из Малайзии
Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в малайзийском Джохор-Бару.
Он опубликовал в Instagram видео, где ему презентуют новый порт и рассказывают о перспективах по открытию нового более объемного в 2019 году.
В Джохар-Бару, Малайзия.<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 17 Сен 2018 в 7:42 PDT
Напомним, ранее Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме, где он обсудил сотрудничество, в том числе и с Малайзией.ОбществоВласть Татарстан
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