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Минниханов опубликовал видео из Малайзии

06:19, 18.09.2018
Минниханов опубликовал видео из Малайзии
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в малайзийском Джохор-Бару.

Он опубликовал в Instagram видео, где ему презентуют новый порт и рассказывают о перспективах по открытию нового более объемного в 2019 году.

В Джохар-Бару, Малайзия.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 17 Сен 2018 в 7:42 PDT

Напомним, ранее Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме, где он обсудил сотрудничество, в том числе и с Малайзией.

ОбществоВласть Татарстан
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