Минниханов опубликовал видео из Малайзии

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Президент РТ Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в малайзийском Джохор-Бару.

Он опубликовал в Instagram видео, где ему презентуют новый порт и рассказывают о перспективах по открытию нового более объемного в 2019 году.

Напомним, ранее Минниханов принял участие в Восточном экономическом форуме, где он обсудил сотрудничество, в том числе и с Малайзией.