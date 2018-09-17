Китай может отказаться от торговых переговоров с США — СМИ

КНР может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США из-за заявлений Вашингтона о новых торговых пошлинах.



«Если введут дополнительные пошлины, китайская сторона вполне может не поехать… Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет», — пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник, «занимающий высокий пост в правительстве».

Ранее издание сообщало, что глава Минфина США Стивен Мнучин направил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям в 20-х числах сентября.



Ранее сообщалось, что 17-18 сентября президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах на товары из Китая на $200 млрд.