В Удмуртии сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста

Госсовет Удмуртии на сегодняшней сессии принял законопроект о сохранении региональных льгот для тех, кто выйдет на пенсию не по действующим срокам, а в соответствии с новой пенсионной реформой. Документ в кратчайшие сроки после выступления президента РФ Владимира Путина относительно параметров реформы разработала фракция «Единая Россия».

Законопроект поддержало большинство депутатов. Представители КПРФ воздержались. Они просили отложить принятие документа, так как федеральный закон о повышении пенсионного возраста ещё не принят в окончательном виде и ещё возможно изменение его параметров.

С 1 января 2019 года все меры социальной поддержки, предусмотренные по состоянию на 31 декабря 2018 года законодательством республики для женщин и мужчин, достигших возраста 55 и 60 лет соответственно, будут предоставляться независимо от того, являются они пенсионерами или нет.

Для получения льгот достаточно будет предъявить паспорт.