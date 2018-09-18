Минстрой РФ спрогнозировал сокращение строительства частных домов

В 2018 году ввод частных домов в России уменьшится на 9%, а многоквартирных — вырастет на 8–15%.

Согласно прогнозу Минстроя РФ к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье», по итогам этого года в эксплуатацию введут 30 млн кв. м индивидуального жилья, что на 3 млн меньше по сравнению с 2017 годом. В то же время объемы многоквартирного строительства должны увеличиться до 50—53 млн кв. м, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что в Татарстане число ипотечных сделок с начала года выросло на 33%.