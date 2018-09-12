В Татарстане число ипотечных сделок с начала года выросло на 33%

Число ипотечных сделок в РТ за 8 месяцев выросло на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Росреестра республики, всего в январе — августе 2018 года в республике оформили 87,4 тыс. ипотечных сделок. При этом в августе было

зарегистрировано 11 403 ипотеки, из них в Казани — 5 857.

Также в республике на 25% увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия — до 12 100.



Общее количество регистрационных действий в Росреестре Татарстана с начала 2018 года составило 486 482.

Напомним, что Банк России с 2019 года предлагает ужесточить требования по выдаче ипотеки. Коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом могут увеличиться со 150% до 200%.

«Реальное время» проанализировало текущий уровень ставок в Татарстане.

