Черногория выдала россиянку, обвиняемую в хищении 211 млн рублей у банка «Камский горизонт»

Россиянка Дарья Южакова экстрадирована из Черногории по обвинению в хищении более 211 миллионов рублей у банка «Камский горизонт».



По версии следствия, с 31 марта по 28 сентября 2016 года начальник Московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский Горизонт» Южакова, пользуясь служебным положением, заключила от лица банка договоры вклада. Однако сведения о них в базу данных банка не внесла, не намереваясь исполнять взятые обязательства по возврату вкладов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



Таким образом, она совершила 497 эпизодов хищения денежных средств на сумму не менее 211,2 млн рублей.



Южакова была объявлена в международный розыск в декабре 2017 года. В январе этого года ее задержали на территории Черногории, через месяц генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче.



Ранее сообщалось, что требования кредиторов банка «Камский горизонт» превышают 1 млрд рублей.