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От «Камского горизонта» требуют более миллиарда рублей

08:36, 01.08.2018
От «Камского горизонта» требуют более миллиарда рублей
Фото: asv.org.ru

На 31 июля 2018 года требования 231 кредитора ООО КБ «Камский горизонт» составили чуть более 1 млрд рублей.

Из это суммы в реестр требования кредиторов включены 382 млн рублей. Эту сумму банк должен выплатить 182 кредитора, следует из отчета, опубликованного на сайте Агенства о страхованию вкладов.

На данный момент «Камский горизонт» выплатил 58,5 млн рублей.

Ранее АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам «Камского горизонта» до 3 сентября.

ЭкономикаБанки Татарстан
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