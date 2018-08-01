От «Камского горизонта» требуют более миллиарда рублей
На 31 июля 2018 года требования 231 кредитора ООО КБ «Камский горизонт» составили чуть более 1 млрд рублей.
Из это суммы в реестр требования кредиторов включены 382 млн рублей. Эту сумму банк должен выплатить 182 кредитора, следует из отчета, опубликованного на сайте Агенства о страхованию вкладов.
На данный момент «Камский горизонт» выплатил 58,5 млн рублей.
Ранее АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам «Камского горизонта» до 3 сентября.ЭкономикаБанки Татарстан
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