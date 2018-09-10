«Русал» может сократить производство из-за санкций США — СМИ
«Русал» уже в сентябре может сократить производство алюминия на заводах в Сибири.
Это произойдет, если компания не сможет договориться с Минфином США о продлении разрешения на бизнес-операции или снятии санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отметим, срок разрешения на бизнес-операции с «Русалом» истекает 23 октября.
Ранее стало известно, что компания «Русал», попавшая под санкции США, рассматривает возможность смены юрисдикции с острова Джерси на территорию России.Промышленность
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