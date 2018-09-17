В Казани в рамках конкурса разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы

В рамках международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег 2018» объявили конкурс на создание проекта благоустройства территории от Речного порта до Кировской дамбы.

Прием заявок закрылся 17 августа, конкурсные работы нужно представить до 21 сентября.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев рассказал, что на конкурс было подано 79 заявок, 11 из которых — из других стран: Китая, США, Великобритании, Италии, Турции, Болгарии, Канады, Австралии, передает корреспондент «Реального времени».

«Что отрадно и не может не радовать — 21 заявка из города Казани. Очень много еще заявок было подано из Москвы», — отметил замминистра.

Другие российские города предложением также заинтересовались — бороться за первое место будут еще команды из Санкт-Петербурга, Астрахани, Самары, Краснодара, Белгорода, Уфы, Владимира, Королева и других.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани на ремонт подъемников в переходах потратят 14,1 млн рублей.