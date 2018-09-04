В Казани на ремонт подъемников в переходах потратят 14,1 млн рублей

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило тендер на ремонт подъемных платформ пешеходных подземных и надземных переходов Казани в 2018 году. На эти цели из бюджета города выделили 14,1 млн рублей.



Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, победитель аукциона должен будет отремонтировать по два подъемника в переходах на площади Тукая, остановке Чишмяле и улице Сахарова. Все работы должны быть выполнены до 21 января 2019 года.

Аукцион пройдет 24 сентября.

Ранее комитет внешнего благоустройства выделил деньги на функционирование подъемных платформ пешеходных переходов. За три месяца (с 1 октября по 31 декабря 2018 года) содержания муниципальное ведомство заплатит 1,38 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».