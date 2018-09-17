Путин передал Ростуризм под контроль Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин передал вопросы развития туристической отрасли в ведение Министерства экономического развития РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.



«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — следует из документа.

Отмечается, что министерство будет заниматься выработкой и реализацией госполитики в сфере туризма, координировать деятельность по реализации приоритетных направлений, а также осуществлять надзор за деятельностью туроператоров.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в туристских кластерах будут созданы почти 30 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в рабочей версии федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019—2025 годы)».

