ЦБ РФ в августе зафиксировал снижение объема банковских вкладов на 0,6%

В России объем банковских вкладов снизился на 0,6% в августе 2018 года. Об этом говорится в обзоре динамики развития банковского сектора, опубликованном Центробанком.

Объем вкладов в августе составил 27,4 трлн рублей, что равняется 30,8% от совокупных пассивов банковского сектора. При этом за январь — август вклады населения выросли на 2,5% по сравнению с ростом на 5% за тот же период 2017 года.

Между тем, кредиты физлицам росли в январе — августе ускоренными темпами — на 14,3% против 7% за тот же период 2017 года, говорится в обзоре регулятора.

Прибыль банков за восемь месяцев текущего года составила 901 миллиард рублей против 997 миллиардов за тот же период 2017 года.



Ранее сообщалось, что объем валютных вкладов россиян за прошлый год сократился на 6,4 млрд долларов.