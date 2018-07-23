Объем валютных вкладов россиян за прошлый год сократился на 6,4 млрд долларов

Объем валютных вкладов россиян в прошлом году сократился на $6,4 млрд. Такую цифру приводят в Центробанке РФ.



По данным регулятора, объем вкладов населения в российских банках на 1 июня составил 26,7 трлн рублей. Большая часть пришлась на рублевые вклады — 21,2 трлн, а 5,5 трлн — на валютные. Таким образом, доля валютных вкладов сократилась с 28,4 до 20,6%. При этом депозиты в рублях выросли на 1 трлн рублей, передают «Известия».



В качестве причин «дедолларизации» эксперты указали рост доверия к рублю и более высокие ставки для таких вкладов. Отмечается, что этот тренд положительно отразится на российской финансовой системе.

Напомним также, что в 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее.