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Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов

14:07, 17.09.2018
Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов
Фото: pxhere.com

Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов.

По словам представителя пресс-службы МИД Швейцарии Пьерр-Алена Эльтшингера, с весны 2018 года российского посла трижды вызывали в швейцарское дипведомство для получения разъяснений по «делу Скрипалей» и ситуации вокруг лаборатории в Шпице, которая якобы являлась одной из целей шпионов.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», — цитирует Пьерр-Алена Эльтшингера «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 25% российских дипломатов собирают сведения в интересах своей страны.

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