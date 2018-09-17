Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов

Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов.

По словам представителя пресс-службы МИД Швейцарии Пьерр-Алена Эльтшингера, с весны 2018 года российского посла трижды вызывали в швейцарское дипведомство для получения разъяснений по «делу Скрипалей» и ситуации вокруг лаборатории в Шпице, которая якобы являлась одной из целей шпионов.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось», — цитирует Пьерр-Алена Эльтшингера «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что в Швейцарии 25% российских дипломатов собирают сведения в интересах своей страны.