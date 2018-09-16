В Швейцарии 25 процентов российских дипломатов причислили к шпионам
Десятки россиян с дипломатическими паспортами собирают сведения в интересах своей страны.
Некоторые дипломаты занялись шпионской деятельностью, прибыв в Швейцарию, другие — были замечены за шпионажем в других странах, пишут журналисты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche со ссылкой на засекреченный доклад правительства страны.
«Статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал», — говорится на официальной странице российского дипломатического представительства в Facebook.
Ранее швейцарские прокуроры заподозрили, что «российские шпионы», арестованные весной в Гааге и высланные из страны, могли быть замешаны в кибератаках против Всемирного антидопингового агентства (WADA).ОбществоВласть
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