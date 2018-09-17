В «Диссернете» сообщили о плагиате в докторской кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко

Один из создателей «Диссернета» Сергей Пархоменко заявил о плагиате в докторской диссертации кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко, победившего на выборах.

Андрей Тарасенко защитил диссертацию «Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя» в 2009 году в РГСУ.

По словам Пархоменко, она «была списана полностью — одним куском, от начала до конца — с другого текста». Он был защищен на 14 лет раньше, и сделать с этим ничего нельзя, потому что в России действует срок давности, пояснил сооснователь «Диссернета».

«Так что Тарасенко — давно «в домике», — подчеркнул Пархоменко.

Ранее Андрей Тарасенко выиграл второй тур выборов губернатора Приморья. После обработки 99,03% голосов он набрал 49,02%. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко объявил о забастовке из-за «вбросов» на выборах. По его мнению, результаты резко изменились после обработки 99% голосов. Во Владивостоке сегодня люди потребовали отменить результаты выборов.