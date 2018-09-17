Бюджет Татарстана по итогам 8 месяцев исполнен с профицитом 41,8 млрд рублей

На 1 сентября 2018 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 194,6 млрд рублей, расходы — 152,8 млрд рублей, профицит — 41,8 млрд рублей.



При этом предполагаемый дефицит исполнения бюджета по итогам года составит 24 млрд рублей, следует из отчета об исполнении бюджета.

Отмечается, что основную часть доходов (178,6 млрд рублей) бюджет получил в виде налогов и неналоговых поступлений. Деньги в основном уходили на образование (51,7 млрд), национальную экономику (34 млрд), социальную политику (25,4 млрд), здравоохранение (11,4 млрд) и т.д.

Напомним, по итогам первого полугодия бюджет Татарстана был исполнен с профицитом 31,7 млрд рублей. При этом доходы составили 119,4 млрд рублей, расходы — 87,7 млрд рублей. Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что бюджет Татарстана на 2019 год предполагается принять с дефицитом в 4,1 млрд рублей.