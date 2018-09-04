В I полугодии бюджет Татарстана исполнен с профицитом 31,7 млрд рублей

На 1 июля 2018 года доходы бюджета Татарстана составили 119,4 млрд рублей, расходы — 87,7 млрд рублей, профицит — 31,7 млрд рублей.

Основную часть доходов (107,7 млрд рублей) бюджет получил в виде налогов и неналоговых поступлений. Деньги в основном уходили на образование (24,1 млрд), национальную экономику (19,1 млрд), социальную политику (18,6 млрд), здравоохранение (7,7 млрд), межбюджетные трансферты (6 млрд), спорт (3,4 млрд) и т.д., следует из отчета об исполнении бюджета.



Напомним, что доходы бюджета на 2018 год запланированы в размере 225 млрд рублей, расходы — 243 млрд рублей, дефицит — 18,7 млрд рублей.