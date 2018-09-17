Минниханов приехал на сбор картофеля в Арском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал на сбор урожая в Арский район. Соответствующие фото президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.
Минниханов похвастался урожаем Татарстана, а пользователи прокомментировали, что «этот год урожайный, 500-600 грамм картофелина».
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 17 Сен 2018 в 12:25 PDT
Ранее Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в в Агропромышленном парке «Казань».ПромышленностьАгропром Татарстан
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