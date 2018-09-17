Новости промышленности

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минниханов приехал на сбор картофеля в Арском районе

11:23, 17.09.2018
Минниханов приехал на сбор картофеля в Арском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов приехал на сбор урожая в Арский район. Соответствующие фото президент РТ опубликовал на своей странице в Instagram.

Минниханов похвастался урожаем Татарстана, а пользователи прокомментировали, что «этот год урожайный, 500-600 грамм картофелина».

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Урожай!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 17 Сен 2018 в 12:25 PDT

Ранее Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в в Агропромышленном парке «Казань».

ПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты