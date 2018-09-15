Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку и выставку «День садовода – 2018»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку и выставку «День садовода — 2018» в агропромышленном парке «Казань».

Здесь была представлена продукция ведущих садоводческих некоммерческих товариществ, садовый инвентарь, сельхозтехника, рассада.



Президент Татарстана поздравил с праздником всех участников мероприятия и отметил, что садоводы — это «плеяда самоотверженных людей».

«Мы видим, как они трудятся на своих небольших участках и достигают успехов», — цитирует его пресс-служба президента РТ.



«Поддержка, которая сегодня оказывается садоводам республики, необходима им. Это создание инфраструктуры, обеспечение электроэнергией, водой, строительство дорог. Кроме того, программа самообложения тоже будет помогать садоводам», — заявил Минниханов.



Напомним, что с сегодняшнего дня в Казани открыты сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 14 площадках.