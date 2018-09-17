Полпред РФ в ПФО Игорь Комаров примет участие в церемонии инаугурации губернатора Самарской области
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Самарскую область примет участие в торжественной церемонии вступления в должность губернатора региона Дмитрия Азарова.
Инаугурация состоится 17 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета, рассказали в пресс-службе правительства.
Ранее избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Он получил 72,63% голосов. Явка на выборах составила 48,05%.
Напомним, в начале сентября президент РФ назначил экс-главу «Роскосмоса» Игоря Комарова полпредом в ПФО.ОбществоВласть
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