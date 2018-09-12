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Избирком признал Дмитрия Азарова победителем выборов губернатора Самарской области

10:30, 12.09.2018
Избирком признал Дмитрия Азарова победителем выборов губернатора Самарской области
Фото: kremlin.ru

Избирательная комиссия Самарской области признала Дмитрия Азарова победителем прошедших 9 сентября выборов губернатора региона. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

По данным избиркома, выборы признаны состоявшимися и действительными. Азаров набрал 72,63% голосов. Вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин получил 9,99%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов — 5,73%, Виталий Кирсанов от партии «Коммунисты России» — 4,03%. Добавим, что явка на выборах губернатора Самарской области составила 48,05%.

Напомним, в Ульяновской области отменены итоги выборов на двух участках.

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