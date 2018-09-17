Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать

Проезд в общественном транспорте Казани может подорожать, конкретная дата не называется, такое предположение высказал Айдар Абдулхаков, начальник комитета транспорта города.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Абдулхаков сказал, что перевозчики еще в феврале отправили документы, обосновывающие новые цены, в Госкомитет по тарифам. Повысить стоимость предполагалось с 1 августа, потом дата была перенесена на 1 октября. Но с 1 октября, по словам Абдулхакова, стоимость точно не возрастет.

Также власти Казани решили повысить цены на парковки в центре города. С 1 ноября парковка в районе площади Свободы подорожает до 100 рублей в час, в районе улиц Профсоюзной, Кави Наджми и Мусы Джалиля — до 70 рублей.