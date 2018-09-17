«Толпар» выиграл очередные матчи в чемпионате МХЛ

Успешно проводит начало сезона в Молодежной хоккейной лиге уфимский «Толпар». В двух домашних матчах подопечные Алика Гареева дважды обыграли «Сарматов Оренбуржья» — 5:0 и 3:1.

В первой игре заброшенными шайбами отметились Тимур Ахияров, Николай Сытый, Даниил Скориков, Эммануил Шафеев и Егор Сучков. Во втором матче авторами шайб стали Даниил Скориков и дважды Владимир Баканин.

Напомним, что «Толпар» начал сезон на выезде, где в четырех матчах обыграл «Тюменский Легион» и «Мамонтов Югры».

Таким образом, после шести поединков уфимцы имеют стопроцентный результат.

19—20 сентября «Толпар» дома сыграет со «Стальными Лисами» из Магнитогорска.

