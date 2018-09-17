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ЦБ отозвал лицензию у «Аксонбанка»

08:59, 17.09.2018
ЦБ отозвал лицензию у «Аксонбанка»
Фото: cbr.ru

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромской кредитной организации «Аксонбанк», являющейся участницей системы страхования вкладов.

По данным регулятора, «Аксонбанк» финансировал организации, связанные с бизнесом его собственника. Кроме того, оценка кредитного риска выявила существенное снижение капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «К2 Банка».

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