ЦБ отозвал лицензию у «Аксонбанка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромской кредитной организации «Аксонбанк», являющейся участницей системы страхования вкладов.
По данным регулятора, «Аксонбанк» финансировал организации, связанные с бизнесом его собственника. Кроме того, оценка кредитного риска выявила существенное снижение капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, говорится в сообщении ЦБ.
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