ЦБ отозвал лицензию у черкесского К2 Банка

Банк России 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В сообщении также сказано, что регулятор неоднократно применял меры надзорного воздействия.



Сейчас в К2 Банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



По величине активов по состоянию на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе России.



Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка.