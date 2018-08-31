ЦБ отозвал лицензию у черкесского К2 Банка
Банк России 31 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у К2 Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В сообщении также сказано, что регулятор неоднократно применял меры надзорного воздействия.
Сейчас в К2 Банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов по состоянию на 1 августа 2018 года кредитная организация занимала 349-е место в банковской системе России.
Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка.ЭкономикаБанки
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